Orange Belgium opent nieuw datacenter van 14 miljoen euro in Antwerpen

18 maart 2019

13u35 0 Hoboken Orange Belgium heeft zijn nieuwe datacenter in Hoboken geopend. Het datacenter is duizend vierkante meter groot en helpt Orange te voldoen aan de toenemende vraag van zijn klanten naar mobiel internet. Dagelijks worden er immers miljarden verbindingen gemaakt om te surfen, bellen en sms’en. Orange Belgium investeerde ruim 14 miljoen euro in de bouw van dit innovatief datacenter.

Het datacenter zal onderdak bieden aan radio-, telecom- en IT-apparatuur, geïnstalleerd zijn op het equivalent van twaalf tennisvelden. Het imposante gebouw is veel eco-efficiënter dan een standaard datacenter, want 98 procent van het jaar wordt gebruikgemaakt van free cooling. Bovendien is de omgeving sterk beveiligd en veerkrachtig dankzij systematisch redundante kritieke onderdelen.

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium: “Dit sterk beveiligde en eco-efficiënte datacenter en de aanhoudende investeringen in ons kwalitatief netwerk zijn het beste bewijs van ons engagement om onze klanten de best mogelijke digitale ervaringen te bezorgen. Daarom investeren we jaar na jaar fors om die massale groei te ondersteunen en ons voor te bereiden op de diensten en technologieën van morgen, zoals 5G.”

Orange Belgium startte in 2016 met de ontwerpplannen voor het gebouw, in nauw overleg met META Architects en ingenieurbureaus Ingenium en Deerns. De bedoeling was om een energiezuinig datacenter op te trekken dat zou uitmunten in prestaties en duurzaamheid. Engie Fabricom begon met de bouw in mei 2017 en tegen het einde van de zomer van 2018 werd het gebouw opgeleverd.