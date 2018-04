Opdrachtgever zet aannemer Meerlenhoflaan op straat 14 april 2018

Sinds de eerste winterprik in december hebben de werken aan de Meerlenhoflaan in Hoboken veel vertraging opgelopen. Vooral het kruispunt met de Broydenborghlaan is nu al veel langer gesloten dan oorspronkelijk gepland.





Rioolbeheerder Riolink had de aannemer gewezen op de fouten die gemaakt werden. Ook maakte ze opnieuw afspraken met de aannemer in de hoop dat de werken beter werden uitgevoerd. De problemen bleven echter aanhouden en daarom werd beslist om de samenwerking met de aannemer stop te zetten.





Riolink spreekt nu nieuwe aannemers aan om de werken zo snel mogelijk verder te zetten. Een timing is er nog niet. (BJS)