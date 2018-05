Op zoek naar de mooiste voortuin 12 mei 2018

02u37 0

Het district Hoboken lanceert een bebloemingswedstrijd. Er zijn twee categorieën: het huis met de mooiste voortuin en het huis met de mooiste bloemen aan de voorgevel. Het doel van de wedstrijd is de straten vol krijgen met kleurrijke bloemen. De winnaar kan rekenen op een mooie prijs. Inschrijven kan via hoboken_feest@stad.antwerpen.be. Bezorg het district een mooie en duidelijke foto van jouw voorgeven of voortuin. Inschrijven kan nog tot 13 augustus. (ADA)