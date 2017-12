OCMW zoekt huisgenoten voor vluchtelingen 02u41 0

Het Antwerpse OCMW is voor het project Curant op zoek naar Antwerpse jongeren die willen gaan samenwonen met jonge alleenstaande vluchtelingen voor minstens één jaar. Door met zo'n leeftijdgenoot samen te hokken in de stad, integreren de vluchtelingen zich makkelijker en leren ze sneller Nederlands. Nu zoekt Curant voor 2 broers uit Afghanistan 2 jongeren die met hen willen samenwonen in Hoboken. Bedoeling is dat je hen helpt om zich beter te integreren door Nederlands te spreken met hen, te helpen bij administratie en het zoeken naar werk of samen leuke dingen te doen zoals koken, sporten of naar de film te gaan. Het huurbedrag voor een single kamer in de gezamenlijke woning is 335 euro per maand. Meer info via curant@ocmwantwerpen.be. (DILA)