Nieuwe riolering voor Onderwijzersstraat 17 juli 2018

De Onderwijsstraat krijgt vanaf 31 juli een nieuwe riolering. Daarna zal het district de voetpaden terug opbouwen en op die manier zorgen voor een veiliger toegang tot de school via de Onderwijzersstraat. De aannemer werkt tot 31 september. Slecht weer kan deze periode wel verlengen. Nadat de riolering is vernieuwd, wordt de straat en de voetpaden terug opgebouwd zoals ze nu zijn. Voor de aansluiting van de riolering op die in de Heidestraat, wordt ook die straat in de eerste fase van de werken onderbroken, vanaf de start van de werken tot 10 augustus. Voor de rest van de tijd is enkel de Onderwijzersstraat zelf afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien. Eén van de voetpaden is altijd open voor voetgangers. Tijdens de werken zullen ook de garages niet toegankelijk zijn. Het aanbieden van het huisvuil moet gebeuren op de uithoeken van de werf. (ADA)