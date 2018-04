Nieuwe aannemer hervat werken in Meerlenhoflaan 24 april 2018

Uitstekend nieuws voor de bewoners van de Meerlenhoflaan in Hoboken: de weg- en rioleringswerken zijn gisteren hervat. De werken lagen stil omdat de aannemer herhaaldelijk afspraken niet was nagekomen. Intussen is een nieuwe aannemer aangesteld.





De firma Van Wellen hervatte gisteren de werken. In eerste instantie worden de nodige acties uitgevoerd om de veiligheid op de werf voor de buurtbewoners te verhogen. Daarnaast is het de bedoeling om eerst het kruispunt Meerlenhoflaan/Oudestraat/Broydenborglaan af te werken en zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen voor het verkeer. Aansluitend volgen de resterende werken in de Meerlenhoflaan zelf.





Districtsschepen Tom De Boeck: "We zijn ontzettend blij dat er zo snel een nieuwe aannemer is gevonden. We willen ook de bewoners bedanken voor hun geduld."





(BJS)