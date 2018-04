Nieuw voetpad voor Edmond Cretsstraat 05 april 2018

De voetpaden in de Edmond Cretsstraat tussen het kruispunt met de Kapelstraat en de Vinkeveldenstraat worden vanaf maandag 9 april aan beide zijden vernieuwd. Ze behouden dezelfde afmetingen en worden uitgevoerd in dezelfde materialen. Tussen maandag 9 en zondag 15 april pakt de aannemer de voetpaden aan de pare zijde aan. Van 16 april tot en met 23 april is het de beurt aan de voetpaden aan de onpare zijde. Eind mei wordt het asfalt in de straat vernieuwd. Er komt ook een nieuwe fundering. Het profiel van de straat blijft hetzelfde. Het district investeert 58.800 euro in het vernieuwen van de rijbaan en 64.400 euro in het vernieuwen van de voetpaden. Tijdens de volledige duur van de werken in april wordt de straat afgesloten voor autoverkeer. Er geldt langs beide zijden een parkeerverbod. Er is een omleiding via de De Hertstraat, de Kapelstraat, de Jozef Leemanslaan en de Vinkeveldestraat. In de periode tussen de heraanleg van de voetpaden en het asfalteren van de rijweg in mei is de straat wel bereikbaar. (ADA)