Nachtelijke aanleg tijdelijk tramspoor kan geluidshinder veroorzaken ADA

26 maart 2019

De werken aan de Kioskplaats in Hoboken gaan een nieuwe fase. De aannemer zal binnenkort starten met de aanleg van de nieuwe tramsporen op de Antwerpsesteenweg. Maar om tram 4 niet te onderbreken, moet er een tijdelijk spoor aangelegd worden. Ook de elektriciteitskabels moeten worden aangelegd. Die werken zullen voornamelijk ‘s nachts plaatsvinden zodat de tram niet onderbroken wordt. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt het tijdelijk tramspoor gelegd in de nachten van 2, 3 en 4 april. Vanaf 5 april rijdt tram 4 in principe terug tot aan de Lelieplaats. Omdat de werken ‘s nachts plaatsvinden, kan dat enige geluidshinder met zich meebrengen.

Voor meer informatie kan je terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.