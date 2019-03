Na elf jaar leegstand krijgt ‘poort’ tot tuinwijk Stuivenberg 33 nieuwe sociale flats philippe truyts

09 maart 2019

18u46 1

Huisvestingsmaatschappij Woonhaven begint in het voorjaar van 2020 met de sloop van de sociale woningen op de hoek van de Rector Vermeylenlaan met de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Tegen de zomer van 2022 moeten er 33 nieuwe flats verrijzen. PVDA sneed zaterdag een biscuittaart aan met elf kaarsen: zo lang duurt de leegstand intussen.

Rita Reyniers kwam mee taart eten. Ze herinnert zich hoe ze al in 2007 moest verhuizen van de Rector Vermeylenlaan naar de Gallaitlaan (Wilrijk). “Ik woonde graag in Hoboken. Op een bepaald moment hadden we serieuze glasbraak. Het zou niet meer worden hersteld. De renovatieplannen waren een verrassing voor mij.”

Proces

Dat de leegstand daarna bleef aanslepen, had te maken met een juridische veldslag. Jan Hendrickx, woordvoerder van Woonhaven: “Er was in 2012 een bouwvergunning. Een buurtbewoner op de Sint-Bernardsesteenweg tekende bezwaar aan. Drie jaar geleden werd de vergunning vernietigd. We moesten herbeginnen en zijn gaan praten met de buurtbewoner. Die gaat nu wel akkoord. De plannen zijn aangepast.”

De nieuwe ‘Stuivenbergpoort’, met twee gebouwen aan elke zijde van de straat, zal 33 sociale woningen tellen. “We voorzien flats met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers. Achteraan komen er 22 bovengrondse parkeerplaatsen. Eén gebouw wordt bovenaan ingenomen door ‘Maanwandelaars’ (het voormalige Katrinahome, red.) voor begeleid zelfstandig wonen. Die unit is circa 200 m² groot.”

Woonhaven hoopt in oktober dit jaar rond te zijn met de financiering. “De afbraak start normaal in de lente van 2020. Een goede twee jaar later moet alles instapklaar zijn.”

Wijkwerking nodig

PVDA-districtsraadslid Tim Joye verwelkomt de bouwaanvraag die nu uithangt. “Maar voor een nieuwe wijk – verderop in de buurt is er veel gebouwd - heb je meer nodig dan stenen. We hebben ‘cement’ nodig om alle bewoners met mekaar te verbinden. We vragen een wijkwerking op maat. Een kiosk op het centrale plein zou in de zomer het verschil kunnen maken. De straten liggen er overigens onafgewerkt bij. De bewoners zijn die vuiligheid beu.”