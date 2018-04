Moretusstraat onderbroken door wegverzakking 10 april 2018

Door een verzakking in de weg en een ingezakte riolering is de Moretusstraat in Hoboken tussen het Jaak Schram Plantsoen en de P-H Spaaklaan tijdelijk onderbroken. Vanaf dinsdag 10 april start een aannemer met de herstellingswerken.





Een eerste schatting is dat de werken 3 weken zullen duren. Zolang de werkzaamheden bezig zijn, blijft de Moretusstraat tussen het Jaak Schramplantsoen en de PH-Spaaklaan afgesloten. Omrijden kan via de PH-Spaaklaan en de Jozef Leemanslaan. (BJS)