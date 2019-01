Moeder gooit zak met cocaïne

Patrick Lefelon

20 januari 2019



Een drugsdealer die nog maar vijf dagen uit de gevangenis was, is zaterdagavond opnieuw gearresteerd. Bij de huiszoeking die daarop volgde, probeerde zijn moeder hem een handje te helpen.

Het drugsondersteuningsteam (DOT) stelde vast hoe twee mannen een kort bezoek aan een woning in Deurne. Al snel werd duidelijk dat het om een drugsdeal ging.

De inspecteurs volgden het voertuig en wilden in Hoboken over gaan tot controle. De bestuurder probeerde aan de controle te ontkomen door met zijn wagen in te rijden op het dienstvoertuig. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en waren niet meer rijvaardig, waarna de twee verdachten (20 en 21) ter plaatse gearresteerd werden.

In de onderbroek van de bestuurder werden 21 zakjes met cocaïne aangetroffen. Deze werden samen met 300 euro cash in beslag genomen. Na de arrestaties werd ook een huiszoeking georganiseerd op het adres van de verdachte. De politie zag daar hoe de moeder van de verdachte een zak met 135 dosissen cocaïne door het raam in de tuin van de buren gooide. De twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, één van de twee was sinds 5 dagen vrij onder voorwaarden.