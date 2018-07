Mobiliteitsimpact voor heraanleg Kioskplaats 28 juli 2018

Als alles loopt zoals gepland, starten op 6 augustus de werken aan de Kioskplaats, de Antwerpsesteenweg en d'Urselstraat in het kader van het masterplan Hoboken. De totale duur van de heraanleg is berekend op 265 werkdagen. De eerste fase van deze werken start aan de kant van de kerk. Fase 1 heeft een onmiddellijk impact op de mobiliteit in en rond het centrum van Hoboken. Aan de kant van de kerk wordt hiervoor de parkeerstrook en de helft van de rijweg afgesloten, vanaf het kruispunt Kioskplaats/Kapelstraat tot voorbij het kruispunt Antwerpsesteenweg/d'Urselstraat. De voetpaden blijven in deze fase steeds toegankelijk. Aan deze rioleringswerken werkt de aannemer van 6 augustus tot ongeveer 17 september. Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer kunnen deze data verschuiven. (NBA)