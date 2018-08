Mie Branders trekt PVDA-districtslijst 31 augustus 2018

PVDA is klaar met zijn top 7 voor de lokale verkiezingen in Hoboken. Zoals verwacht, prijkt Mie Branders bovenaan. Ze staat ook tweede op de gemeenteraadslijst. "We hopen met een sociale en diverse kopploeg nog sterker te scoren dan in 2012", zegt Branders.





Branders is al 28 jaar lang huisarts. "Via mijn patiënten komen problemen rond gezondheid, wonen, mobiliteit en samenleven meteen op mijn agenda. Ik doe alle huisbezoeken met de fiets en ken alle hoekjes en kantjes van Hoboken."





Eerste man op de lijst is huidig fractieleider Swa Engelen, plaats 3 gaat naar Tinneke Elst, zorgkundige in Hoge Beuken. Eerste allochtone kandidaat, op 4, is districtsraadslid en bouwvakker Sadiq Mazghani. Nóg een huisarts staat op 5: Tim Joye (28). Hij bijt zich al jaren vast in de loodvervuiling door Umicore.





Op 6 en 7 kiest PVDA voor nieuw gezicht Michel Vandewiele, bekend als aanspreekput voor sociale huurders in de wijk Vinkenvelden, én voor Insaff El Maimouni. Zij stampte het jaarlijks jongerenfestival DiverCity uit de grond. (PHT)