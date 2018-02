Man verkracht jonge liftster 17 februari 2018

02u42 0 Hoboken Imad E. blijft erbij: de vrijpartij die hij na een nachtje stappen had op de parking van het AZ Hoge Beuken was met wederzijdse toestemming. Het slachtoffer houdt vol dat zij met geweld werd verkracht, nadat zij aan discotheek Red & Blue een lift had gekregen. De openbare aanklager gelooft de jongedame en vordert zes jaar cel.

Imad E. zit al sinds augustus in de gevangenis. De Marokkaanse man had een jongedame uit Deurne ontmoet aan de discotheek Red & Blue. Zij had aangepapt met een barman maar toen die niet kwam opdagen, stapte zij in bij E. De jongedame moest naar Deurne. E. zette echter koers richting Hoboken.





Het slachtoffer moest dringend plassen en daarom stopte Imad S. op de parking van ziekenhuis Hoge Beuken. Terug in de auto begon een vrijpartij. Volgens de jongedame werd zij verkracht. Zij slaagde er uiteindelijk in te ontsnappen. Een buurtbewoner trof de jongedame 's morgens rond 7u30 snikkend aan op de stoep. Zij had enkel nog haar t-shirt aan.





Volgens de procureur heeft dader Imad E. meermaals gelogen over hoe het er die nacht aan toe ging. Hij achtervolgde de jongedame aan de discotheek, hij nam een foute weg, hij loog over hoe de vrijpartij er aan toe ging. Een wetsdokter toonde met een DNA-bewijs aan dat het er veel heviger aan toe ging dan Imad E. beweerde.





Advocaat Xavier Potvin, die Imad E. bijstond, wees op de labiele toestand van het slachtoffer. De jongedame was teleurgesteld dat haar 'date' met een barman niet doorging en was dan maar met Imad E. op pad gegaan. Bovendien was zij erg dronken. Net voor de vrijpartij/verkrachting stuurde zij nog sms'jes naar een vriendin. "Als zij zich effectief zo bedreigd voelde, waarom vroeg zij per sms dan niemand om hulp", vroeg advocaat Potvin zich af.





De rechters doen uitspraak op 2 maart. (PLA)