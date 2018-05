Louisalei krijgt heraanleg 24 mei 2018

02u53 0

De riolering in de Louisalei is in slechte staat. Waterlink wil de straat op termijn voorzien van een nieuwe riolering volgens het gescheiden stelsel van regen- en afvalwater. Het district Hoboken maakt van deze planning gebruik om voor een volledige heraanleg te gaan. Een timing is er nog niet. Op 30 maart 2017 werd er een bewonersvergadering georganiseerd. Met de input van de bewoners hebben de tekenaars een ruwe schets opgesteld. Op 3 mei 2018 werd de zogenaamde 'projectdefinitie' aan de buurt voorgesteld. Eenmaal het voorontwerp klaar is, worden de buurtbewoners nog een keer geconsulteerd. (BJS)