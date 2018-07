Loodwaarden bij bewoners rond fabriek Umicore sterk gedaald 19 juli 2018

02u36 0

De investeringen in de Umicore-fabriek blijkt zijn vruchten af te werpen, zo zijn de loodwaarden bij de bewoners in de Moretusburg buurt sterk gedaald. Dat blijkt uit een nieuw halfjaarlijks onderzoek. Ook bij de kinderen is er een daling, maar een kwart van hen heeft nog steeds loodwaarden die té hoog zijn. In de woonzone het dichtst bij Umicore is dat zelfs 1 kind op 2. Vorig jaar hadden kinderen nog 7 keer zoveel metalen in het lichaam dan normaal. Binnenkort wordt in de buurt een wijkverpleegster ingezet om iedereen in de buurt beter te informeren. (NBA)