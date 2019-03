Kwalificatietoernooi Neymar Jr’s Five in Antwerpen: FC Pannathiakos en We Are Poor zijn laatste teams voor nationale finale Winnaar van de nationale finale op 25 mei krijgt de kans om deze zomer de Belgische eer te verdedigen op de wereldfinale in het trainingsinstituut van Neymar Jr. in Brazilië BJS

24 maart 2019

10u34 0 Hoboken Op een kwalificatietoernooi voor de Red Bull Neymar Jr’s Five hebben FC Pannathiakos en We Are Poor de finale gespeeld. Zij maken kans om deze zomer de Belgische eer te verdedigen op de wereldfinale in het trainingsinstituut van Neymar Jr. in Brazilië. In totaal namen zaterdag meer dan 30 teams deel aan het toernooi.

De Braziliaanse superster Neymar Jr. bedacht enkele jaren geleden een nieuw concept om straatvoetbal te promoten. Twee ploegen spelen op een afgesloten boarding-veld van 25 bij 15 meter. Red Bull maakte er een wereldwijd toernooi van. Vorig jaar mocht een Brugs team naar het Braziliaanse Praia Grande, een stad bij Sao Paulo waar Neymar een eigen voetbalschool heeft.

Misschien komt de Belgische winnaar dit jaar wel uit Antwerpen? Er zijn in ons land al verschillende voorrondes in diverse steden gespeeld voor de Neymar Jr’s Five. De laatste kwalificatie voor de nationale finale op 25 mei vond zaterdag plaats in de Garrincha-hal in Hoboken.

We Are Poor sloot de qualifier af met winst: 5-0. Onder het oog van Karim Bachar, drievoudig futsalcoach van het jaar. Karim zal de winnaar van de Belgische finale bijstaan in Brazilië. “Dit is boven alle verwachtingen”, zegt teamkapitein Farzad Enayafi. “We hebben vandaag al onze wedstrijden gewonnen, op een na. In de groepsfase speelden we gelijk tegen dezelfde tegenstander. Daarom wilden we per se de finale winnen. We hadden hun tactisch plan door en we maakten het knap af.”

Geen ontgoocheling bij FC Pannathiakos, de verliezende finalist vandaag. “De Antwerpse finale spelen was voor ons een extraatje. Wij waren al tevreden met het ticket voor de Belgische finale”, geeft teamkapitein Waid Boutouklali toe.