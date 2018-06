Krekels trekt, Bastiaens duwt voor CD&V 22 juni 2018

02u53 0

De top-4 van CD&V Hoboken voor de districtsraadsverkiezingen is klaar. Carolyn Krekels was al bekend als lijsttrekker en ze wordt gevolgd door Said Radi, Rita Milants en Hugo Quintelier, een 19-jarige rechtenstudent. Lijstduwer is Antwerps schepen Caroline Bastiaens. Voor de gemeenteraad staat ze op 2.





De opmerkelijkste kandidate - op drie - is Rita Milants. Zij zetelde de voorbije jaren voor N-VA in de districtsraad. De leerkracht kiest voor CD&V omdat ze die partij socialer vindt.





Said Radi (41) is vader van drie jonge kinderen en komt uit de wijk Moretusburg. Hij zet in op maatschappelijke integratie en een betere match tussen jongeren en arbeidsmarkt. Hugo Quintelier wil zich vooral bezighouden met sport en het tegengaan van vereenzaming bij ouderen. (PHT)