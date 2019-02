Komt nieuwe stelplaats De Lijn in de Lageweg in Hoboken? ADA

09 februari 2019

11u25 0 Hoboken De stad Antwerpen onderzoekt of Lageweg Hoboken in aanmerking komt voor één van de drie nieuwe stelplaatsen van De Lijn. Die stelplaats zou eventueel komen op de onbenutte industriegronden. De stad liet ondertussen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstarten.

De Lijn wil drie nieuwe stelplaatsen uitwerken in Antwerpen. Voor de locatie hiervan is de keuze gevallen op terreinen nabij Luchtbal, waar de stelplaats een combinatie wordt van bus- en tramstelplaats, de luchthaven van Deurne en de Lageweg in Hoboken. Die laatste zou dienst doen als tramstelplaats.

De nieuwe stelplaats in Hoboken zou er komen op de onderbenutte en verontreinigde terreinen op de hoek van de Krugerbrug en de Lageweg. Om dit te verwezenlijken, werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart. Naast de stelplaats komt er ook een tramhalte met keerlus. Die moet voor een verbinding zorgen met het iets verder gelegen Blue Gate.

Het is de ambitie van De Lijn om op drie locaties een nieuwe stelplaats te bouwen zodat de activiteit in de busstelplaatsen Zurenborg en Tjalkstraat en de tramstelplaats in Hoboken kan worden stopgezet. Dat zal geleidelijk gebeuren, naarmate de nieuwe stelplaatsen operationeel worden. Aan de basis van deze beslissing liggen de minder goede ligging van de huidige stelplaatsen en de nood aan meer stallingscapaciteit in functie van de toekomstige groei en samenstelling van de vloot van de vervoersmaatschappij.

“De transitie van de ruimte slaagt enkel door in te zetten op een win-win. Dat betekent dat er een nauwe betrokkenheid is met de eigenaars in het gebied. Eén van de volgende stappen is om met de bewoners in dialoog te gaan en hen zo als belangrijke partner in dit proces te betrekken”, besluit schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA)