Jongeren met beperking hokken samen NIEUW COHOUSINGPROJECT IN COCKERILLHOF VAN START IN 2019 NINA BERNAERTS

06 juni 2018

02u43 0 Hoboken Negen jongvolwassenen met een beperking zullen binnenkort samenhokken in het Cockerillhof. De jongeren zullen er zo veel mogelijk zelfstandig gaan wonen. Het project wordt getrokken door de mama van Maud (21), Kathleen en haar orthopedagoog, Liesbeth.

Maud&Co is de vzw achter het sociale cohousingproject. Maud is een vrolijke jonge vrouw van bijna 22 jaar met het syndroom van Down. Maar haar beperking houdt haar niet tegen om groots te dromen en daar hoort zelfstandig wonen wel bij. "Maud houdt van een uitdaging. Ze heeft een oudere broer en zus en zij ziet hen natuurlijk stilaan het huis uittrekken. Dat wil zij ook. We hebben dit eens besproken met Maud's ION-leerkracht Liesbeth. Een dag later kwam zij al op het idee om een breed, sociaal project uit te werken", vertelt Kathleen Van Wynsberghe, mama van Maud.





Directeurswoning

Het is een groot project dat op stapel staat in het Cockerillhof. Het pand op de hoek van de Kapelstraat werd op het einde van de 19de eeuw gebouwd als directeurswoning voor Cockerill Yards. Het brandde in 1985 volledig uit en stond vervolgens 30 jaar te verkommeren. De stad renoveerde het pand en wilde er een cohousing project van maken maar daar bleek geen interesse voor te zijn. Een zegen voor Maud&Co, die een ander soort cohousing-project in gedachten hadden. "We gaan uiteindelijk negen jongvolwassenen tussen 18 en 30 hier kunnen laten instappen. Ze zullen per drie in een huis wonen, met elk hun eigen kamer en sanitair. In de directeurswoning komt dan een polyvalente ruimte, een gemeenschappelijke eet- en woonkamer en een wasruimte. Daar is ook nog een duplex voor het zorggezin voorzien. Dat zal Liesbeth zijn met haar partner en vier kinderen. Zo is er permanent iemand aanwezig."





De negen jongeren zullen ook een zinvolle dagbesteding kunnen uitoefenen, net zoals Maud. "Ik werk in het UZA op de pediatrie waar ik administratie doe, ook op een kleuterschool doe ik de administratie en ik werk ook bij een jongerenorganisatie van de CM die kampen organiseert. Daarnaast studeer ik fotografie maar ik ga nu afstuderen."





"Niet alle jongeren die hier komen zullen evenveel kunnen of willen doen als Maud, maar dat is niet nodig. We willen wel een klik tussen de gasten onderling. En er moet ook wel een drive zijn om richting zelfstandigheid te gaan. Ze moeten zich niet met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen maar ze moeten het wel een beetje als een uitdaging zien om het wel te kunnen. Jongeren met een eigen mening die ze ook durven uiten. We willen die jongeren hier zien openbloeien", vertelt Liesbeth Van den Vreken, die hiermee ook een carrièreswitch maakt. Zij zal alle jongeren individueel peilen en werktrajecten opstarten. De grote verhuis is gepland in het voorjaar van 2019 en hiervoor is het project nog op zoek naar twee huisgenoten. Het project zoekt nog heel wat sponsors, hulp bieden kan via www.maudenco.be.