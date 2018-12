Jongeren beschadigen opzettelijk 17 wagens Sander Bral

08 december 2018

20u40 0

De lokale politie van Antwerpen werd vrijdagavond aan de Pauwenlaan in Hoboken gevraagd. Daar hadden buurtbewoners gezien hoe enkele jongeren opzettelijk beschadigingen toebrachten aan geparkeerde auto’s. Ze stampten tegen de zijspiegels van verschillende wagens en gingen er daarna vandoor. In eerste instantie leverde nazicht in de omgeving niet veel op. Iets later werd verderop het groepje dan toch gespot en tegengehouden. Minstens zeventien wagens werden beschadigd. We sluiten niet uit dat er in de volgende dagen nog bijkomende vaststellingen zullen gebeuren. Drie verdachten, twee minderjarigen en een meerderjarige, werden meegenomen voor verhoor. Andere kompanen blijven op te sporen.