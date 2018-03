Jongens lenen mama's wagen en rijden hem in de prak 12 maart 2018

Twee meerderjarige jongeren hebben zonder toestemming de peperdure BMW van één van hun moeders genomen en hem in de prak gereden. Aan het stuur zat de vriend van de zoon van de eigenares van de wagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden ze ermee door Hoboken, aan de Herenpolderbrug liep het opeens mis. Om een nog onbekende reden vloog de wagen uit de bocht op de brug en vloog meters naar beneden de gracht in. De wagen kwam op zijn dak tot stilstand in het ondiepe water. Toen de hulpdiensten arriveerden nadat het beveiligingssysteem van de wagen zelf de crash signaleerde, was er van de jongens geen spoor. "We hebben de eigenares van de wagen snel kunnen opsporen", klinkt het bij de politie. "Haar zoon en zijn vriend die aan het stuur zat, worden uitgenodigd voor verhoor." De jongens raakten niet ernstig gewond, ze zouden wel een flinke uitbrander van de mama gekregen hebben. (BSB)