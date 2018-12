Jonge inbrekers botsen op agenten patrick lefelon

02 december 2018

Inbrekers in Polderstad hadden vrijdagavond twee inspecteurs van de politie niet opgemerkt. Zij waren niet van dienst, dus niet in uniform. Ze zagen hoe de jongeren uit een huis kwamen en iets achterlieten in een struik. De inspecteurs maakten zich kenbaar als politie en hielden de jongeren staande voor controle. Ondertussen verwittigden ze ook hun collega’s. In de struik werd een laptop aangetroffen, vermoedelijk afkomstig uit de woning die de jongens hadden verlaten. Aan het huis waren ook sporen van een inbraak vast te stellen. Eén van de jongeren had een mes op zak. De 4 verdachten werden gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek.