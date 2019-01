Jonge bestuurder gaat over kop de kop na crash tegen betonblok Sander Bral

11 januari 2019

19u15 0

Een wagen belandde donderdagavond op zijn dak op het kruispunt van de Krijgsbaan en de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Volgens een getuige reed de negentienjarige bestuurder, komende van de Krijgsbaan, aan hoge snelheid rechtdoor in plaats van rechts af te slaan richting de Sint-Bernardsesteenweg. Hij raakte een betonblok, waardoor de wagen kantelde en op zijn dak belandde. De bestuurder raakte hierbij lichtgewond. De politie trok zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in. De auto was zwaar beschadigd en moest getakeld worden.