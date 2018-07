Janimalia zoekt overnemer 20 juli 2018

02u35 0

Jan Gielis, sinds enkele maanden uitbater van café Den Breughel in Hoboken, laat Janimalia over. Sinds oktober vorig jaar verzorgde Jan uitvaartplechtigheden voor gezelschapsdieren. Maar door de drukke job van café-uitbater en ceremoniemeester voor uitvaartplechtigheden, kon hij zich niet meer ten volle richten op zijn derde zaak. "Dan laat ik het liever over aan iemand die er wel honderd procent voor kan gaan, dan iets maar half te doen", vertelt Jan. Janimalia werd in oktober vorig jaar opgericht en staat nog in de kinderschoenen. "Net daarom kruipt er zoveel tijd in. Je moet contacten leggen met dierenartsen, klanten en met de crematoria. Dat viel niet meer te combineren."





2.500 euro

Jan plaatste een oproep op Facebook en meteen was er grote interesse. "Ik heb al meteen drie afspraken met mogelijke overnemers", vertelt hij opgewekt. Veel vraagt Jan niet voor zijn Janimalia. "Voor 2.500 euro is de zaak over te nemen. Het is niet de bedoeling dat ik er geld uit sla. Ik zal veel gelukkiger zijn als ik merk dat de zaak in goede handen is en dat het verhaal van Janimalia wordt verdergezet." Wie geïnteresseerd is, kan mailen naar info@servicore.be. (ADA)