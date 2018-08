Ingrijpende werken Kioskplaats van start 14 augustus 2018

02u35 0 Hoboken De Kioskplaats in Hoboken zal er in 2019 helemaal anders uitzien. De ingrijpende werken rond de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk zijn namelijk van start gegaan.

Rond de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk komen fietspaden, bredere voetpaden, een open ruimte en nieuwe verlichting voor de kerk. De werken kaderen in een de opwaardering van het centrum van Hoboken. In een eerste fase wordt de riolering vernieuwd. Regenwater en afvalwater komen in een apart stelsel terecht. De tramhalte voor de kerk verhuist naar de Antwerpsesteenweg.





"De nieuwe tramhalte zal volledig opgaan in het nieuwe plein dat aangelegd wordt. Bovendien zal de halte toegankelijk zijn voor mindervaliden," vertelt schepen voor Publiek Domein Tom De Boeck. Het kruispunt van de Kioskplaats met de Berkenrodelei en de Louiselei zal er in de toekomst veel compacter uitzien. Omdat de tram langs de kant van de kerk zal rijden, wordt het kruispunt overzichtelijker.





Districtsburgemeester Kathelijne Toen roept de inwoners van Hoboken op om te blijven winkelen in het centrum. "Voor aanvang van de werken zijn er heel wat inspraakmomenten geweest. De handelaars staan achter deze werken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Daarom moeten we hen blijven steunen en vraag ik ook iedereen het centrum niet links te laten liggen." De werken kosten 7 miljoen euro. Daarvan betaalt het district zelf 2,3 miljoen. (ADA)