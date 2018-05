Inbrekers stelen Fristi en sportdrank 22 mei 2018

De voetbalkantine in de Lumbeeckstraat in Hoboken kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek over de vloer. De inbrekers verschaften zichzelf toegang via de achterdeur en trokken tal van kasten en de diepvries open. De enige buit die vastgesteld kon worden, waren tien flesjes AA-sportdrank en 1 flesje Fristi. De politie is gestart met een onderzoek. (BSB)