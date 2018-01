Inbrekers bij Umicore 30 januari 2018

Twee mannen hebben zondagavond proberen ingebroken bij de vestiging van Umicore in Hoboken. "Twee mannen zijn onze vestiging in Hoboken binnen geraakt maar konden al snel opgespoord worden door ons bewakingsteam. Er was een confrontatie en ons beveiligingsteam raakte daarbij gewond, maar niet ernstig. Er moest niemand naar het ziekenhuis. De inbrekers zelf konden vluchten", zegt Marjolein Scheers, woordvoerder voor Umicore. De vestiging in Hoboken is een hoogbeveiligde site. De politie startte een klopjacht in de buurt maar kon de inbrekers nog niet aantreffen. (NBA/KAV)