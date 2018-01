Huis in brand door bliksem 20 januari 2018

Een bliksem sloeg tijdens het onweer van donderdagavond in op een woning in Hoboken. Het dak van het gebouw in de Heidestraat vatte onmiddellijk vuur maar de brandweer was heel snel ter plekke om het vuur te doven. Zij was namelijk in dezelfde straat stormschade van eerder op de dag aan het opkuisen. De pompiers konden het vuur beperken tot het dak en wisten zo erger te voorkomen. De bewoners van het huis konden tijdens de brandweerwerken bij de buren terecht. Niemand raakte gewond. (BSB)