Homejacker riskeert negen jaar cel 19 juli 2018

De gewelddadige homejacker Hamza A. riskeert een celstraf van negen jaar. Hij wordt vervolgd omdat hij eind vorig jaar een 84-jarige vrouw overviel in haar eigen woning. Het slachtoffer hield gebroken ribben, een nekfractuur en verschillende kneuzingen over aan het ongewenste bezoek. Toen de vrouw nietsvermoedend de deur opende wanneer de bel ging, werd ze meteen op de grond gesmeten door de gemaskerde verdachte. Hij kon aan de haal gaan met een iPad, een mobiele telefoon en cash geld. Op de voordeur werd een vingerafdruk van Hamza A. aangetroffen en via de gestolen iPad kon zijn locatie in Hoboken achterhaald worden. Hij werd al eerder veroordeeld voor zware slagen en verwondingen. Hamza A. legde ondertussen bekentenissen af en zegt bereid te zijn de schade aan het slachtoffer te vergoeden. Binnen twee weken spreekt de rechter het vonnis uit. (BSB)