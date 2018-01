Handtasdieven betrapt 02u47 0

In een warenhuis op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken heeft een koppel donderdagmiddag twee nieuwe handtassen gestolen. In de handtassen vond de politie bovendien cosmetica, sigaretten en voedingswaren.





Een winkeldetective merkte het verdacht gedrag op en het koppel werd tegengehouden toen het de kassa passeerde. Beide verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. (BSB)