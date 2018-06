Gratis proeflessen yoga, tai chi en zumba 28 juni 2018

02u50 0

Hobokenaars die in beweging willen blijven tijdens de zomermaanden, kunnen deelnemen aan de gratis proeflessen yoga, tai chi en zumba. De sessies vinden plaats in juli en augustus op zaterdag en zondag in de groene omgeving van park Sorghvliedt. Inschrijven is niet nodig, iedereen kan vrij langskomen. Zumba is een mengeling van dansen en fitness op swingende Latijns-Amerikaanse nummers en eigentijdse popnummers. Sportievelingen kunnen op elk moment instappen en de bewegingen volgen. Er zitten elementen in uit salsa, bachata, cumbia, merengue en andere Latijns-Amerikaanse stijlen. De lessen vinden steeds plaats om 10 uur of 11 uur. Op www.hoboken.be vind je welke proefles plaatsvindt op welke datum. (ADA)