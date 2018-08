Gratis filmvertoning toont meningen over Kioskplaats 11 augustus 2018

Hobokenaars hebben de afgelopen weken hun mening mogen geven over de heraanleg van de Kiosk- en Lelieplaats. Tijdens die interviews konden ze hun visie geven hoe de pleinen eruit moeten zien. Op dinsdag 21 augustus wordt het resultaat van die interviews getoond tijdens een gratis filmvertoning. Het bureau Common Ground kreeg de opdracht om gedurende een jaar een aantal activiteiten uit te werken op de Kioskplaats zoals het plaatsen van houten zitmeubilair of het inpakken van het gebouw van De Lijn met gouden folie waarop een gedicht stond over Hoboken. De vertoning vindt plaats in de kiosk. (ADA)