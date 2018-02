Gezocht: Hobokense erfgoedobjecten 15 februari 2018

Het district Hoboken is op zoek naar erfgoedobjecten van inwoners waar een verhaal achter zit. Dat kan gaan van een zelfgemaakt kastje tot een bijzonder kledingstuk. De voorwerpen hoeven niet heel oud te zijn. Met de spullen zal een tentoonstelling opgebouwd worden in kasteel Sorghvliedt, die te bezoeken zal zijn tijdens Erfgoeddag in april. De bezoekers aan de expo kunnen op ouderwetse manier - met potlood en papier - in een stemhokje hun stem uitbrengen op het mooiste object met bijbehorend verhaal. De deelnemers met de meeste stemmen worden gecontacteerd. Ze krijgen als beloning een culturele uitstap in het teken van erfgoed. Meer info via de Cultuurantenne. (NBA)