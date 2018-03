Gevallen Beerschotfan is weer thuis 13 maart 2018

De 32-jarige Kevin De Smet uit Hoboken die afgelopen weekend zwaar ten val kwam tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk, mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en is terug thuis. Zaterdagavond verloor De Smet zijn evenwicht in het Jan Breydelstadion in Brugge toen hij op een reling stond in de tribune achter het doel. Hij viel acht meter naar beneden en verbrijzelde zijn kaak. Die werd zondag met succes geopereerd. De Smet mocht gisteren al terug naar huis en stelt het volgens zijn naasten relatief goed. (BSB)