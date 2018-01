Geen kartel sp.a-groen in Hoboken 29 januari 2018

In Hoboken komt er geen kartel tussen sp.a en Groen. Dit in tegenstelling tot de districtsraadverkiezingen in 2012. Hobokens districtsschepen Tom De Boeck (sp.a) wordt voorgedragen als lijsttrekker van sp.a Hoboken, zo werd bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij in het district. Sp.a en Groen besturen al vijf jaar, samen met N-VA en CD&V in Hoboken. Na het uiteenvallen van het stadskartel Samen klonk het nog bij de socialistische schepen Tom De Boeck en lokaal voorzitter Dirk Wiesé dat de verstandhouding met de groenen in het Hobokense kartel 'uitstekend was', maar nu blijkt het water toch te diep om de samenwerking bij de verkiezingen van 2018 verder te zetten. Het is Groen dat niet langer met sp.a in kartel naar de verkiezingen wilde. Ook in Merksem, Deurne, Antwerpen en Ekeren gaan sp.a en Groen apart naar de kiezer. (DILA)