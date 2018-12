Flat onbewoonbaar door brand na kortsluiting Sander Bral

08 december 2018

Het heeft vrijdag gebrand in een woning aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Bij aankomst van de hulpdiensten kwam er rook uit het pand en bleek iedereen al uit de woning. De brand was snel onder controle. De brandhaard bevond zich in een flat op de tweede verdieping waar wellicht een kortsluiting de brand veroorzaakte. Er is rook- en waterschade waardoor de getroffen woning niet meer bewoonbaar is. De bewoner zelf was niet ter plaatse en bleef dus ook ongedeerd.