Fixkes lanceren nieuwe single 'Hoboken' in Gravenhof 05 september 2018

Na 10 jaar, vijftien singles en drie albums besloten de Fixkes in 2016 een stevige sabbatperiode in te lassen. Dit jaar zijn ze terug met een gloednieuw album. Op 7 september brengen de Fixkes hun gloednieuwe single 'Hoboken' uit. Een week later, op vrijdag 14 september om 20.45 uur stellen ze dat nieuwe repertoire voor in cultuurcentrum Gravenhof, met nadien een afterparty. Het nieuwe album volgt het beproefde recept, met songs met weerhaakjes in het Vlaamse dialect waarin alles kan, maar niets moet. In de nummers speelt humor naar eigen zeggen haasje over met ernst, en gaat het over het leven, rake observaties en de liefde of het gebrek eraan. Alle info over deze avond staat op www.gravenhof.org/fixkes. (ADA)