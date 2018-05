Fietstunnel vier weken na opening veiliger gemaakt 31 mei 2018

02u28 0 Hoboken De recent geopende fietstunnel aan het kruispunt Boombekelei - Harold Rosherstraat is veiliger gemaakt. De nodige verkeersborden zijn geplaatst en aan beide kanten van de tunnel werden tijdelijke betonblokken geplaatst.

Op 3 mei werd de tunnel feestelijk ingehuldigd maar al snel bleek dat te vroeg omdat de tunnel niet verkeersveilig was. Er ontbraken verkeersborden en wegmarkering waardoor autobestuurders de tunnel verwarden met een rijweg. "De dag van de opening is er meteen heel veel gebeurd. De politie heeft enkele ingrepen gedaan om de veiligheid te verhogen. Ondertussen zijn de nodige verkeersborden geplaatst en is er wegmarkering aangebracht. Er werden haaientanden geschilderd en een scheidingslijn", zegt schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Tom De Boeck (Sp.a/Groen). Aan beide kanten van de tunnel werden ook tijdelijke betonblokken geplaatst. Die worden binnenkort vervangen door een definitieve fietssluis in de tunnel zodat fietsers geschrankt moeten passeren.





Ondertussen is een ontwerpteam bezig met het hertekenen van het kruispunt Boombekelei - Harold Rosherstraat waar de fietstunnel op uitgeeft. "We bekijken hoe we dat kruispunt veiliger kunnen inrichten. De moeilijkheid hier is dat we weinig ruimte hebben. We bekijken of we die bocht breder kunnen maken zodat vrachtwagens die gemakkelijker kunnen nemen. Maar het is altijd een afweging die we maken naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker", aldus de schepen.





(ADA)