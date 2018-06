Fietsster (75) gewond na ongeval met vrachtwagen 07 juni 2018

Aan de IJskelderstraat in Hoboken is een fietsster van 75 jaar dinsdagochtend rond tien uur gewond geraakt bij een verkeersongeval met een vrachtwagen.





De chauffeur was bezig met een manoeuvre op het kruispunt van de IJskelderstraat met de Hydeparkstraat. Daarna vertrok hij in de richting van de Berkenrodelei. Net op dat moment kwam de oudere vrouw met haar fiets aangereden uit de Hydeparkstraat. Ze draaide rechtsaf en het kwam dan tot een aanrijding. De vrouw viel op de grond en haar fiets belandde gedeeltelijk onder de vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder van 48 jaar legde een ademtest af. Hij had niet gedronken.





De vrouw werd afgevoerd naar het Sint-Augustinusziekenhuis voor verzorging. Ze kon zich niets meer herinneren van het ongeval. (BSB)