Fietser (60) in levensgevaar 05 maart 2018

Aan de Sint-Bernardsesteenweg is een man van 60 jaar zaterdagavond om 18.50 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man reed met zijn fiets over het fietspad richting de stad. Ter hoogte van de Verenigde Natieslaan week hij om een onbekende reden plots uit naar links en fietste zo de straat op. Een 60-jarige bestuurder die in de zelfde richting over de rijbaan reed, kon de fietser niet meer op tijd ontwijken. Het slachtoffer liep zware verwondingen op en verkeerde in levensgevaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. (NBA)