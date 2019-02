Fietsen tussen het groen : zo zal nieuwe Krugerbrug eruitzien ADA

15 februari 2019

15u26 0 Hoboken De stad Antwerpen heeft het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor de bouw van een nieuwe Krugerbrug voor fietsers en voetgangers in Hoboken. Het ontwerp bestaat uit drie bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen.

De eerste brug verbindt zoals de Krugerbrug vandaag Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug gelegen op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Met een projectdefinitie, die de doelstellingen en de uitgangspunten voor het ontwerp vastlegde, zijn de stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel in de loop van 2018 op zoek gegaan naar een ontwerpteam om de nieuwe brug te ontwerpen. Eind oktober konden de buurtbewoners en de gebruikers van de twee fietsroutes, de vijf ingediende voorstellen inkijken en hun opmerkingen doorgeven.

Eens het ontwerp klaar is kan eind 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de bouw van de nieuwe bruggen. De bouw kan waarschijnlijk eind 2021 van start gaan.