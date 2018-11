Fase 3 werken Kioskplaats van start ADA

22 november 2018

Begin december start fase 3 van de werken aan de Kioskplaats. Naast de opbouw van de tramsporen wordt ook het nieuwe voetpad aan de kant van de oneven huisnummers op de Kioskplaats aangelegd. De grootte van de werf en de omleidingen veranderen niet. Als alles gaat zoals gepland, start de aannemer met de aanleg van het voetpad. Het oude voetpad wordt opgebroken en er wordt een fundering gelegd. Daarbovenop komen dan de granieten voetpadtegels. Hou er rekening mee dat door het weer of onvoorziene omstandigheden deze timing kan verschuiven. Sommige delen van het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers kunnen moeilijk of zelfs niet toegankelijk zijn voor voetgangers. Om de huizen en winkels te kunnen bereiken zal de aannemer een klein weggetje aanleggen: de ingangen zijn dan bereikbaar via platen of bruggetjes die over het nieuwe voetpad worden gelegd.