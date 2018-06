Expo afstudeerprojecten academie 14 juni 2018

De afstuderende studenten van de academie Hoboken beeld uit de verschillende ateliers tonen hun werk in de Blikfabriek. Ze lieten zich inspireren door de dagelijkse realiteit. Op dat moment is er ook de boekpresentatie "Greater city', een project van de afdeling fotokunst van de academie Hoboken waarbij het kantelmoment tussen Polderstand en voorstad in beeld wordt gebracht. Ook Academie Hoboken muziek-woord is aanwezig als muzikaal hart van de expo met pop-up concerten en workshops. De expo loopt van 15 juni tot 17 juni en is de eerste happening die plaats vindt in de Blikfabriek (ADA)