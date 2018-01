Dronken bestuurder maakt amok 02u58 0

In Hoboken eindigde een opmerkelijke rit van een dronken man afgelopen weekend in de cel. In de Jozef Lemanstraat werd een vrouw achterna gezeten door een agressieve bestuurder. Na een korte rit kon de vrouw zich verbergen in een visclub waar de politie verwittigd werd. Aan de hand van de kentekenplaat van de wagen en de persoonsbeschrijving door de vrouw kon de verdachte gelokaliseerd worden in de Moretusstraat. De verwarde man had zijn wagen op dat moment al vastgereden in een werf aan de Marneflaan. De politie kon de verdachte een ademtest afnemen, met een positief resultaat. Op het moment dat de inspecteurs de identiteitsgegevens van de man wilden controleren, werd hij agressief. De agenten moesten de man uiteindelijk handboeien om hem te kunnen fouilleren en zijn rijbewijs te controleren. De man kon zich deels bevrijden uit de handboeien, waarna hij de bekabeling van het politievoertuig begon los te trekken. Hierop kwam een ploeg van het snelleresponsteam ter plaatse. Zij konden de man opnieuw boeien en brachten de verdachte over naar het ziekenhuis voor een bloedproef en aansluitend naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)