Dronken bestuurder (21) moet meteen 1.260 euro boete betalen 23 juli 2018

In de Commandant Weynsstraat in Hoboken is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken bestuurder ingereden op een boom en twee verkeerspalen. Door de impact belandde één van de verkeerspalen op een geparkeerde wagen die lichte schade opliep. De eigenaar van die wagen kon verhinderen dat de bestuurder zich uit de voeten maakte. De 21-jarige man legde een positieve ademtest af. Hij moest ter plaatse een boete van 1.260 euro betalen. (BSB)