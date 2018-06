Drie jaar gevorderd voor schietpartij BROER VAN ONTSNAPPINGSKONING ASHRAF SEKKAKI VOOR RECHTER TIM VAN DER ZEYPEN

22 juni 2018

02u52 0 Hoboken Onder grote veiligheidsmaatregelen en met blinddoek werd Oualid Sekkaki (25), de jongere broer van ontsnappingskoning en Mechelse gangster Ashraf Sekkaki, gisteren voor de rechter gebracht. Hij riskeert drie jaar cel voor een schietpartij in Hoboken, waarbij hij volgens het parket een twintiger in de knie schoot.

Onder begeleiding van gespecialiseerde politieagenten werd Oualid de zittingszaal binnengebracht. Daar werd het dossier behandeld omtrent een schietpartij in de Leopoldlei in Hoboken tijdens de zomer van 2015. "Er werd driemaal geschoten. Bij het incident raakte een inmiddels 28-jarige man gewond aan de knie", vertelt openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en nadien opgevolgd in het ziekenhuis. Op basis van zijn verklaringen aan de politie werd de jonge Sekkaki aangeduid als dader.





De politie zocht de twintiger op en voerde enkele huiszoekingen uit. Onder meer bij Sekkaki thuis en in een andere woning in Mechelen. Deze woning werd net zoals de schutter aangeduid door het slachtoffer zelf. "De beklaagde werd nergens aangetroffen. Bij hem thuis werden wel wapens gevonden, op het andere adres troffen speurders naast wapens, munitie, kogelwerende vesten en bivakmutsen ook nog een aanzienlijke hoeveelheid drugs aan", aldus de openbaar aanklager. Het zou gegaan zijn om een drietal kilogram cannabis en enkele honderden grammen cocaïne.





Wapenbezit

De jonge Sekkaki stond enkel terecht voor de schietpartij en het wapenbezit. Hij ontkende alle betrokkenheid in de zaak en vroeg de vrijspraak. "Ik heb nooit contact gehad met die jongen", zei hij zelf op zitting. Verder verwees de jongeman - die zichzelf een man van weinig woorden noemt - door naar zijn raadsman Frédéric Thiebaut. "Er zijn heel wat vragen die gesteld kunnen worden in dit dossier. De meest voor de hand liggende is misschien wel of mijn cliënt heeft geschoten? De enige die dat zegt is het slachtoffer zelf", besloot de strafpleiter.





Naar aanleiding van de vondsten bij de huiszoekingen, startte het gerecht in Mechelen een bijkomend onderzoek op naar drugshandel, verboden wapenbezit en deel uit gemaakt te hebben van een criminele bende. Via vingerafdrukken kwamen speurders terecht bij drie verdachten terecht. Het ging onder meer om Abdelhamid E.O. (33) uit Mechelen. De dertiger was aanwezig in de woning waar de drugs werd gevonden. Hij riskeert samen met Kamal Y. en Kamel A. twee jaar cel en een geldboete van 6.000 euro.





Enkel de Mechelaar daagde op. Volgens zijn raadsman Dieter Van Hemelryck had hij de drugs enkel bijgehouden voor iemand in ruil voor 1.000 euro. Hij vroeg een werkstraf. Kamal Y. liet zich dan weer vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. Zij vroeg de vrijspraak: "Hij is nooit in Mechelen geweest en kent de andere betrokkenen niet." Kamel A. tot slot liet verstek gaan.





Vonnis op 13 september.