Don Bosco stelt microbrouwerij voor 05 februari 2018

Het Don Bosco Instituut van Hoboken heeft haar eigen microbrouwerij voorgesteld. Daarmee kunnen leerlingen van de opleiding Chemische Proces Technieken (CPT) aan de slag om de technische aspecten van het bier brouwen onder de knie te krijgen.





CPT is een opleiding van het 'Secundair na Secundair'-type en duurt één jaar. Toch gaat het hier niet om het bierbrouwen zelf.





"Momenteel komt er geen druppel bier uit onze machines. De bedoeling is dat de leerlingen van deze volledig manuele brouwmachine een geautomatiseerde versie maken door de jaren heen. Meer nog, zodra er een druppel bier uit komt, valt er niets meer te leren," legt titularis Benjamin Grootaert uit. De microbrouwerij krijgt de school van Actemium. Zij willen met hun bijdrage ervoor zorgen dat de jongeren met de juiste bagage aan hun carrière in de technische wereld aan de slag kunnen. (ADA)