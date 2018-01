District zoekt uitbater zomerbar Sorghvliedt 22 januari 2018

De zomer is nog ver weg, maar het district Hoboken gaat nu wel op zoek naar kandidaten die een zomerbar met groot terras willen uitbaten in het paviljoen van de Oranjerie in park Sorghvliedt. De concessie loopt vijf maanden: van 1 mei tot 30 september.





De Oranjerie in Sorghvliedt is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. Met een mooi uitzicht op het park en het kasteel is het ideaal voor een pop-upzomerbar. Lezingen, tentoonstellingen, recepties en doopfeesten zijn volgens het district andere mogelijke evenementen. Kandidaat-uitbaters kunnen terecht op www.ondernemeninantwerpen.be. Op de site staan ook de inschrijvingsdocumenten die uiterlijk op 14 maart om 14 uur onder gesloten omslag moeten binnen zijn op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. De stad zoekt trouwens ook nog gemotiveerde kandidaten voor het uitbaten van de twee koetshuizen en het dagelijks beheer van de Belvedère in park Sorghvliedt. (PHT)