Dieven raken binnen door keldergat 16 mei 2018

Aan de Curiestraat in Hoboken hebben dieven toegeslagen op een werf. De eigenaar van het pand in opbouw kwam maandagochtend achter de diefstal maar die gebeurde wellicht in het weekend al. De dieven geraakten hoogstwaarschijnlijk op de werf via een keldergat. Ze konden onder meer een boormachine stelen, een zaagmachine, breekhamer, decoupeerzaag en een werfradio. De daders worden opgespoord. (BSB)